Prodotti con marchio Scholl’s contraffatti: scattano i sequestri a Lercara Friddi e Prizzi

Sequestrati, in tre distinti interventi, un centinaio di prodotti contraffatti venduti in mercatini rionali e denunciato tre commercianti all’Autorità Giudiziaria competente per contraffazione e ricettazione.

La guardia di finanza ha effettuato controlli nei comuni di Lercara Friddi e Prizzi, individuavano due venditori ambulanti a posto fisso, A.E.M. e L.B., che esponevano e commercializzavano prodotti per la cura della persona riportanti il marchio Scholl’s, contraffatto. I titolari delle attività controllate non avevano la documentazione idonea a dimostrare la lecita provenienza della merce. Un terzo intervento è stato effettuato presso un emporio a Lercara Friddi e gestito da un cittadino di etnia cinese, Z.M., che esponeva per la vendita prodotti per la cura della persona sempre con marchio Scholl’s palesemente contraffatto. Anche in questo caso il titolare dell’attività non è stato in grado di esibire documentazione attestante la liceità della merce.

La merce trovata è stata sequestrata mentre i tre commercianti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Termini Imerese.

