Coronavirus, bollettino del 29 ottobre: 768 nuovi casi in Sicilia e 13 morti, quasi 27000 contagi in Italia

Sono 768 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in aumento rispetto a ieri. Tredici le vittime in 24 ore. Cinquantasei i ricoveri in un giorno, 52 in regime ordinario (839 in totale) e quattro in terapia intensiva (115). Sono 7226 i tamponi effettuati. Con i nuovi casi salgono così a 12745 gli attuali positivi. Di questi, 11791 sono in isolamento domiciliare, 6605 i guariti (+219 oggi). I tamponi effettuati sono 7226. Su fronte della distribuzione territoriale Palermo 258, Catania 242, Messina 88, Trapani 53, Ragusa 68, Siracusa 39, Agrigento 1, Caltanissetta 30, Enna 10.

Continua l’aumento dei casi da coronavirus. E il nuovo dato segna l’ennesimo record. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 26.831, in crescita rispetto ai 21.994 registrati nel giorno precedente. Ma è anche oggi è boom di tamponi, con ben 201.452 processati. Crescono pure i decessi, sono 217. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

Ancora un balzo dei pazienti in terapia intensiva. Sono 115 in più nelle ultime 24 ore (ieri l’aumento era stato di 125), secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 1.651 persone in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 15.964 pazienti, con un incremento di 983 unità. Gli attualmente positivi sono arrivati a 299.191, ben 22.734 più di ieri. Di questi, 281.576 sono le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono 279.282, in aumento di 3.878 rispetto a ieri.

