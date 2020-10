Coronavirus, 708 nuovi casi in Sicilia ma è impennata di ricoveri: sfiorati i 25000 contagi in Italia

Sono stati 708 i nuovi casi in Sicilia di coronavirus nelle ultime 24 ore. Ben 68 i ricoveri in un giorno, 60 in regime ordinario e 8 in terapia intensiva, per un totale di 898. Altri 10 vittime, 459 dall'inizio della pandemia. In isolamento domiciliare si trovano 11290. I guariti sono 244. I tamponi effettuati sono 7499.

Su fronte della distribuzione territoriale Palermo ha 228 positivi in più, Catania 173, Messina 24, Trapani 53, Ragusa 99, Siracusa 42, Agrigento 80, Caltanissetta 9.

Ancora in forte incremento la curva epidemica in Italia: sono 24.991 i nuovi casi di Covid, contro i 21.994 di ieri, ma con un nuovo sensibile aumento di tamponi, 198.952 contro i 174.398 segnalati ieri, quindi 24.554 in più. In calo i decessi: 205 oggi (ieri erano 221), per un totale di 37.905.

Il numero dei ricoveri ordinari è salito di 1.026 (ieri 958), portando il totale a 14981, mentre le terapie intensive che si aggiungono sono 125 (ieri 127), arrivando a 1.536 totali. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

