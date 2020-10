Coronavirus, tamponi dai medici di famiglia. Zaia: "C'è l'ok del ministero"

Tamponi dai medici di base. Non è più un'ipotesi, ma sarebbe ormai in dirittura di arrivo come annuncia il presidente della Regione Veneto Luca Zaia: "Vogliamo portare avanti l'idea che i medici di base facciano i tamponi. Se tutti i medici di base si occuperanno di fare tamponi ai pazienti che ne hanno bisogno e di attivare la sorveglianza non avremo più nessuna coda".

Zaia afferma che da Roma è arrivato l'ok. "La proposta l'ho presentata al ministero - ha aggiunto - ho avuto la notizia che questa settimana si chiude, i medici faranno un accordo nazionale che dia un precetto, e non lo si faccia più su base volontaria".

