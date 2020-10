Coronavirus, negli studi medici di base in arrivo la strumentazione per la diagnostica

In arrivo negli studi dei medici di famiglia la strumentazione per la diagnostica "per consentire una più efficace presa in carico degli assistiti, riducendo la pressione sui presidi ospedalieri e sulle strutture sanitarie e limitando, di conseguenza, le occasioni di esposizione al rischio di contagio",

E’ quanto si legge nell’Atto di indirizzo per la medicina convenzionata per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-Cov-2 in previsione del Tavolo Stato-Regioni , sindacati e medici di lunedì prossimo che l'ANSA ha potuto leggere.

