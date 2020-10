Coronavirus, Razza: "Cts? Nessun segreto, domani atti in commissione Ars"

"L'intero Comitato tecnico scientifico non viene convocato in commissione parlamentare neppure dal Parlamento nazionale. L’onorevole Lupo e i deputati del M5s, per trovare ulteriori conferme, facciano due telefonate ai loro colleghi al governo centrale e chiedano. Domani saranno comunque ascoltati dalla commissione Salute all’Ars sia il responsabile del Cts regionale, sia altri rappresentanti".

Così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, replica alle polemiche sollevate per la presunta richiesta ai componenti del

Cts di non riferire notizie riservate all’Ars. "Nulla da nascondere, anzi, ricordo che a differenza del Comitato tecnico scientifico nazionale, tutti gli atti del Cts siciliano sono sempre stati nella disponibilità di chiunque - chiarisce Razza - Considerato il momento delicato che tutto il Paese sta attraversando, facciamo nostro l’appello lanciato appena poche ore fa dal presidente Sergio Mattarella ad una responsabilità collettiva e finiamola con polemiche senza senso che nuocciono alla nostra comunità".

