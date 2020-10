Furto in abitazione ad Enna, arrestato a Barcellona Pozzo di Gotto

Aveva compiuto un furto in un'abitazione ad Enna nel 2016. Un messinese di 66 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile, unitamente ai colleghi del Commissariato di di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’uomo è stato condannato ad un anno e 8 mesi di reclusione agli arresti domiciliari. Sempre a Barcellona Pozzo di Gotto, i poliziotti hanno arrestato un sessantatreenne di Tortorici. L’uomo, pregiudicato è stato condannato per aver violato la sorveglianza speciale imposta per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali a Capo d’Orlando nell’anno 2008. Dovrà espiare la pena residua di mesi 8 e giorni 7.

