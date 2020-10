Coronavirus, tamponi rapidi per individuare gli asintomatici: boom di domande per l'assunzione di medici in Sicilia

Tamponi rapidi a tappeto (ma su base volontaria) per individuare i positivi asintomatici e impedire loro di moltiplicare i contagi. Ecco l'arma della Regione contro il dilagare del Coronavirus in Sicilia.

Per farlo, come spiega Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, si punta all’assunzione di una vasta platea di medici, infermieri, biologi e altri specialisti chiamati a eseguire i tamponi. Il bando è stato pubblicato martedì pomeriggio (prevede gettoni da 200 euro al giorno che possono raggiungere i 300 euro in caso di straordinari) e ieri ha fatto registrare un boom di domande di partecipazione: sono state oltre duemila in meno di 24 ore.

Le domande potranno essere inviate compilando il modulo telematico (che si trova sul sito del Policlinico di Messina, www.polime.it) entro la mezzanotte di martedì 20 ottobre.

