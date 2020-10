Impennata di contagi in Italia, il Cts: "Verso limitazioni per gli eventi di massa"

Limitazioni in vista per gli eventi di massa. Questa, da quanto si apprende, una delle prime indicazioni date al governo dagli esperti e scienziati del Comitato tecnico scientifico dopo l’impennata dei contagi da coronavirus in Italia.

Spettacoli all’aperto, eventi sportivi, fiere e appuntamenti che prevedono la partecipazione di migliaia di persone - sabato ad esempio è prevista a Roma una manifestazione dei negazionisti e domenica è in programma la Marcia della Pace dove sono attese 25mila persone - dovrebbero dunque essere limitati.

"C'è una forte preoccupazione - viene sottolineato - tutti gli eventi che prevedono aggregazione di persone vanno rimodulati".

