Coronavirus, altri 156 nuovi positivi in Sicilia e un morto. Balzo in Italia: 2.548 casi in 24 ore

Sono 156 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, 14 in meno rispetto alla giornata di ieri; sono 6.637 i tamponi eseguiti. È quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute. Salgono così a 7.274 i casi dall'inizio della pandemia nella nostra Isola. Attualmente i positivi sono 2.936 di cui 307 ricoverati in ospedale, 20 in terapia intensiva, 2.609 in isolamento domiciliare.

Purtroppo c'è da segnalare una nuova vittima a Palermo; i morti fino ad oggi in Sicilia sono 312.

Balzo improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia: 2.548 oggi, contro i 1.851 di ieri. Superata ampiamente quota duemila dunque, come non accadeva dal 29 aprile, e aumento secco più alto dal 24 aprile, quando i nuovi casi furono poco più di 3mila.

A parziale spiegazione, il nuovo record di tamponi eseguiti in un solo giorno, 118.236, 13mila più di ieri. Il totale dei casi sale così a 317.409. In lieve aumento, ma comunque nel trend degli ultimi giorni, il numero dei decessi, 24 oggi (ieri 19), per un totale di 35.918.

