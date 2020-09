Omicidio Vannini, Antonio Ciontoli condannato a 14 anni: 9 anni a moglie e figli

La seconda corte d'assise d'appello di Roma ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni di reclusione per la morte di Marco Vannini avvenuta nel maggio del 2015. La moglie, Maria Pezzillo, e i figli, Federico e Martina, sono stati condannati a 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio volontario. Il giovane fu ucciso con un colpo di pistola la notte tra il 17 e il 18 maggio a Ladispoli.

"E' una grande emozione, finalmente dopo più di 5 anni abbiamo dimostrato quello che era palese dall’inizio. Se Marco fosse stato soccorso subito non saremmo oggi qui, ancora una volta davanti alle telecamere. Ma è la dimostrazione che la giustizia esiste. Non dovete demordere mai. Antonio Ciontoli non deve chiedere perdono a noi, ma a sè stesso. Non so quale era la strategia dietro quelle parole. Questa è una sede di giustizia e non di vendetta, i giovani devono crescere con principi morali sani". Lo ha detto Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, commentando con i giornalisti la sentenza dell’appello bis sull'omicidio del figlio.

