Coronavirus, turista positivo dopo una gita in Sicilia: controlli nel Fiorentino

Un turista toscano è risultato positivo al coronavirus dopo una gita in Sicilia. La Asl Toscana Centro ha attivato gli accertamenti sugli altri partecipanti che hanno viaggiato in pullman sia all’andata sia al ritorno.

Partiti il 9 settembre e rientrati il 16, vi hanno partecipato residenti nelle zone di Mercatale e San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze, per i quali è scattato il protocollo Covid. La Asl in questi giorni ha elaborato tutti i contatti dei gitanti e sta sviluppando gli accertamenti sanitari per individuare la positività e applicare le eventuali quarantene.

Secondo quanto si apprende, al ritorno dalla gita alcuni partecipanti avrebbero manifestato i primi malesseri e sono scattati i controlli sanitari.

© Riproduzione riservata