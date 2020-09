Incendi in Sicilia: fiamme a Montagna Longa, case evacuate a Scopello

Incendio a Montagna Longa, vicino Carini, in provincia di Palermo. Un grosso rogo fino a tarda sera era ben visibile, con la popolazione in allarme. Altri roghi ad Altavilla Milicia, Caccamo, Borgetto e a Corleone in contrada Manosella.

A causa del vento non si sono potuti levare in volo gli elicotteri, mentre i Canadair hanno fatto presto ritorno alla base per la scarsa visibilità.

Sono stati già divorati diversi ettari di bosco e macchia mediterranea. Due gli incendi a Borgetto, nella zona di Bosco Balata e nei pressi del santuario di Romitello.

Due i roghi anche a Caccamo, nelle contrade Noce e in Santa Maria. Tutte le squadre antincendio sono state impegnate su più fronti. A dare manforte ai pompieri e forestali, anche i volontari della protezione civile.

Paura anche a Scopello, nel Trapanese, dove un vasto incendio - appiccato in almeno due punti e alimentato dal forte vento di scirocco - è divampato in serata in località Fontanafredda, minacciando la Riserva dello Zingaro già devastata dai roghi di fine agosto.

Alcune abitazioni sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forestale.

