Coronavirus, il bollettino del 25 settembre: ancora due morti in Sicilia, 107 i nuovi contagi ma calano i ricoveri

Stabili i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 107 i positivi in più (ieri erano stati 108) e 6 riguardano gli ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Ancora in calo i tamponi, 5330. È quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute. Due le nuove vittime, un commercialista di Biancavilla di 70 anni (anticipato dal Giornale di Sicilia in edicola oggi) e una donna di Vittoria di 76 anni morta a Catania. Il bilancio complessivo dei deceduti per Covid nell'Isola sale a 306.

Attualmente sono 2520 i positivi di cui 235 ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva e 2282 in isolamento domiciliare. Per la prima volta da più di un mese, c'è da registrare che ci sono meno malati in ospedale, 4 in tutto, rispetto alla giornata precedente. Buon segno. Cresce anche il numero dei guariti, + 36 rispetto alla giornata di ieri.

Dei nuovi casi registrati 60 sono nella provincia di Palermo, 24 a Catania, 2 a Messina, 1 a Siracusa, 3 ad Enna, 4 a Ragusa, 9 ad Agrigento, 2 a Trapani, e 2 a Caltanissetta.

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia: 1.912 casi oggi contro i 1.786 di ieri, a fronte di un leggero calo dei tamponi (107.269, 800 meno di ieri). Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia sale a 306.235. I decessi nelle 24 ore sono 20 (ieri 23), per un totale di 35.801. I guariti sono 954 (ieri 1.097), e sono 222.716.

