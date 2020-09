Coronavirus, per le scuole siciliane partenza col brivido: un caso anche tra gli alunni, arrivano i test rapidi

Dopo gli ultimi rinvii legati al referendum costituzionale, domani tutte le scuole siciliane riapriranno le porte dopo sei mesi di stop. Ma l'allarme Coronavirus mette i brividi alle famiglie. Ci sono già i primi positivi che hanno determinato la chiusura di alcuni istituti per sanificare e costretto le aziende sanitarie a effettuare i tamponi a docenti e studenti.

E adesso il contagio coinvolge anche gli alunni, come dimostra il caso del Maria Adelaide a Palermo, dove uno studente di prima media ha contratto il virus. E sono scattati subito i tamponi rapidi ai compagni di classe e a chi ha avuto contatti stretti con lui. I locali sono già stati sanificati e la scuola è aperta regolarmente.

"Sono casi che purtroppo si possono presentare", ha spiegato la dirigente dell'educandato Angela Randazzo.

E infatti ne sono successi altri, in questi giorni in Sicilia. Anche se hanno riguardato in particolare docenti e personale scolastico. L'altro caso di oggi arriva da Gela dove una professoressa della scuola media "Paolo Emiliani Giudici" è risultata positiva al tampone.

La dirigente dell’istituto nel momento in cui ha ricevuto la comunicazione ha "isolato" la classe in cui la docente si è recata nei giorni scorsi e disposto il tampone anche per gli alunni.

Ieri invece era toccato a Partinico con la chiusura dell'Istituto Professionale Mario Orso Corbino a causa della positività della dirigente. E poi ci sono cinque asili nido già chiusi a Palermo per casi accertati o solo sospetti di Coronavirus e nel conto vanno messe anche le scuole chiuse in comuni come Piana degli Albanesi, Corleone e adesso pure Misilmeri, dove l'aumento dei casi ha spaventato le amministrazioni comunali e spinto i sindaci a sospendere le lezioni.

Nel frattempo, le Aziende sanitarie siciliane hanno in dotazione il primo carico di 750mila tamponi rapidi acquistati direttamente dalla Regione e che sono destinati anche alle scuole ove fosse necessario. Servono come si può leggere oggi sul Giornale di Sicilia e come ha spiegato il presidente della Regione Nello Musumeci a effettuare diagnosi più veloci riducendo al minimo i disagi nelle scuole o nei luoghi frequentati da molte persone, come le carceri.

