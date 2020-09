Coronavirus, aumentano le vittime in Sicilia: altri tre morti in 24 ore, sette in 3 giorni. Sono 89 i nuovi positivi

Nelle ultime 24 ore sono 89 i positivi in più (ieri erano stati 108) per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus in Sicilia: 9 riguardano gli ospiti della Missione Speranza e Carità e un migrante dell'hotspot di Lampedusa. Aumenta però il numero delle vittime: ben tre in 24 ore, per un totale di 303 dall'inizio della pandemia.

Attualmente sono 2412 i positivi di cui 230 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 266 in isolamento domiciliare. Cresce anche il numero dei guariti, + 64 rispetto alla giornata di ieri.

Dei nuovi casi registrati nell'Isola 42 sono nella provincia di Palermo, 16 a Catania, 0 ad Agrigento, 1 a Messina, 2 a Siracusa, 9 a Ragusa, 15 a Trapani, 3 a Caltanissetta e 1 a Enna.

Nuovi casi Covid in aumento in Italia: 1.640 positivi oggi contro i 1.392 di ieri, ma con oltre 16mila tamponi in più (oggi 103.696). Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 302.537. In aumento anche i decessi, 20 oggi (rispetto ai 14 di ieri), per un totale di 35.758. Continua a crescere anche il numero dei guariti, 995 nelle 24 ore (ieri 967), che sono in tutto 220.665. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata