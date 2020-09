Coronavirus, ordinanza di Musumeci: stop alla quarantena per chi arriva da Croazia, Spagna, Malta e Grecia

Nuova ordinanza firmata dal Governatore Nello Musumeci per l'emergenza coronavirus. Con il documento numero 34, la Regione annulla così l'obbligo, per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna di quarantena.

Restano però in vigore le misure contenute nell'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 secondo le quali, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, "ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020", si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad

Con la nuova ordinanza vengono inoltre prorogate al 7 ottobre, le ordinanze contingibili e urgenti: n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020 e n. 29 del 30 luglio 2020 del Presidente della Regione Siciliana, nonchè la efficacia delle disposizioni di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 30 del 31 luglio 2020 e all'art. 3 dell'Ordinanza n. 31 del 9 agosto 2020 del Presidente della Regione Siciliana.

Nel documento inoltre si legge che: "Per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate si applicano: le c.d. Linee guida del 6 agosto 2020 e successive integrazioni e/o modificazioni; i decreti dell'Assessore regionale della Famiglia e delle politiche sociali e dell'Assessore regionale del Turismo, adottati entrambi d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute, in attuazione degli articoli 2 e 4 dell'Ordinanza n.25; le specifiche Linee guida regionali. Continuano, inoltre, ad avere efficacia le Circolari del Soggetto attuatore e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, interpretative ed attuative delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana prorogate".

