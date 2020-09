Viganò, rubata una targa dedicata a Giovanni Falcone

E’ stata fatta sparire a Viganò (Lecco), la targa dedicata a Giovanni Falcone, installata su un cippo di legno dove era stata posta nel giugno del 2017 dagli alunni della quinta elementare, nel cortile della scuola De Capitani. Ad accorgersene è stato il sindaco Fabio Bertarini, quando si è recato assieme ad altri a pulire il giardino del plesso scolastico in vista della riapertura di lunedì prossimo e a controllare che fosse tutto in ordine. «Mi sono purtroppo accorto che qualcuno l’aveva portata via. Non c'è altra spiegazione, perché era stata studiata in modo da non poter cadere o staccarsi accidentalmente. Era fissata con dei perni di ferro proprio per evitare distacchi accidentali. Quindi è stata asportata intenzionalmente. La cosa che mi spiace di più è che in questo modo sono stati colpiti i bambini di quella quinta elementare».

Era una targa di metallo, dorata, che riportava la scritta "L'Albero di Falcone. Si può essere piccoli 'grandì eroi nella vita di tutti i giorni. Gli Alunni della Classe 2006 con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale». Il primo cittadino ha già deciso che ne rimetterà un’altra identica. L’albero di Falcone, un ulivo piantato tre anni fa, è intatto.

© Riproduzione riservata