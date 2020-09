Incidente nel Padovano, tragico scontro tra tir: morto un autista di Carini

Traffico in tilt questo pomeriggio sull'autostrada A4 nel tratto tra Padova e Mestre a causa di un tamponamento fra più mezzi, tra cui due Tir, che ha provocato un morto e il blocco della circolazione all’altezza degli svincoli con la A13, in direzione Trieste. Sul posto stanno operando Polstrada, Vigili del fuoco, personale di Cav.

La vittima è un 64enne camionista siciliano, G.V., originario di Carini, conducente del mezzo pesante che avrebbe dato il via al tamponamento. Si registrano code di alcuni chilometri, in aumento, che interessano anche le competenze della Brescia-Padova.

Sullo stesso tratto della A4, ma sul lato opposto, la situazione è ugualmente caotica, con code di 10 chilometri, per le operazioni di spegnimento e rimozione di un altro Tir andato a fuoco mentre era in viaggio. Questo in direzione Milano, tra il bivio con la A57 ad Arino (Venezia). Nessun ferito, ma pesanti conseguenze sul traffico; la coda di auto e camion hanno raggiunto il Passante di Mestre

