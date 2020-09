Palermo, morto il luminare Luigi Pagliaro: contribuì alla nascita dell'Ismett

È morto all'età di 89 anni il professor Luigi Pagliaro. Luminare della medicina siciliana, ricercatore e appassionato di didattica, fu pioniere della nascita dell'Ismett. È stato anche alla guida del Comitato regionale bioetico.

Rimase al Policlinico fino al 1973 e a metà degli anni Settanta fu chiamato per entrar a far parte dell'entourage che fece diventare il Cervello ospedale di alta specializzazione: Luigi Pagliaro venne nominato primario di Medicina interna. È stato anche direttore della scuola di specializzazione in gastroenterologia, ricercatore nel campo delle malattie del fegato e soprattutto delle cirrosi epatiche B e C.

A metà degli anni Ottanta, come detto, fu pioniere della nascita del centro d’eccellenza per i trapianti, e insieme a Ugo Palazzo e Ignazio Marino riuscì a far nascere, nel 1997, l’Ismett.

È rimasto al Cervello come professore emerito. La camera ardente sarà allestita allo Steri mercoledì dalle 9 e alle 18 si terrà il funerale.

