Coronavirus, Zangrillo sulle condizioni di Berlusconi: "Quadro in miglioramento"

«Il presidente dottor Silvio Berlusconi è in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata. Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi». È quanto si legge nel bollettino diramato dall’ospedale San Raffaele e firmato dal professor Alberto Zangrillo sulle condizioni di Silvio Berlusconi.

Si trova in buone condizioni, invece, Marina Berlusconi, risultata positiva al Covid-19. Secondo fonti a lei vicine, la presidente di Fininvest sta bene e lavora regolarmente, ovviamente in isolamento. Massimo riserbo sugli eventuali contagi tra gli altri membri della famiglia di Marina, anche se secondo fonti vicine al gruppo Fininvest sia il marito sia i due figli, entrambi minorenni, sono in buone condizioni di salute.

Oltre a Marina, anche altri due figli di Berlusconi, Barbara e Luigi (avuti dall’unione con Veronica Lario) sono risultati positivi al tampone e si trovano attualmente in isolamento domiciliare.

