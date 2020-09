Coronavirus, Briatore su Instagram: "Sto bene, sono pronto per ripartire"

Migliorano le condizioni di salute di Flavio Briatore. Lo fa sapere lo stesso imprenditore in un video pubblicato sui social dalla dimora milanese di Daniela Santanchè dove trascorre l’isolamento dopo essere stato trovato positivo al coronavirus.

«Sto bene, continuo il mio isolamento sperando finisca prima possibile. Sono in superforma e pronto per ripartire».

Visualizza questo post su Instagram Grazie a tutti! #FlavioBriatore #attualità #notizie Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio) in data: 7 Set 2020 alle ore 2:33 PDT

«Non sono sparito, eccomi qua - afferma - sto bene e vi ringrazio per i tanti messaggi di affetto. Continuo il mio isolamento, speriamo finisca prima possibile, ho voglia di ricominciare. Il tempo passa abbastanza velocemente, sono nelle mani del dottor Zangrillo che è piu che bravo. Mi vedete bene, in superforma e pronto per ripartire. Anche questa passerà, ne sono passate tante l’importante è aver voglia di andare avanti e non fermarsi, non ci fermeremo mai».

