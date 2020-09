Coronavirus, ansia per le condizioni di Berlusconi: "Fase delicata ma decorso regolare"

«Il paziente è tranquillo e sta reagendo il modo ottimale alle cure». Lo ha detto il professor Alberto Zangrillo parlando della situazione sanitaria di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano.

Zangrillo ha sottolineato che il «decorso è regolare», tuttavia la «fase è delicata», comunque «manifesto un cauto ottimismo che ribadisco, non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile». AGI

Zangrillo si è fermato brevemente a parlare con i giornalisti all’esterno dell’ospedale, spiegando che non ci saranno per oggi altre comunicazioni sullo stato di salute di Silvio Berlusconi. Berlusconi avrebbe trascorso un’altra notte tranquilla ed è descritto di umore sereno e Zangrillo ha manifestato anche a lui la soddisfazione per il buon decorso della malattia.

