Coronavirus, il bollettino del 6 settembre: netto calo dei casi in Sicilia e in Italia, 37 nuovi contagi nell'Isola ma meno tamponi

Crollo dei nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 37 casi, 77 in meno rispetto alla giornata di ieri. Lo si legge nel bollettino del ministero della Salute. Sono 8 i migranti positivi.

Sono in tutto 86 le persone ricoverate in ospedale (-2), mentre 13 sono in terapia intensiva (+1). Sono invece in tutto 1235 in isolamento domiciliare, con 1334 attuali positivi. In totale, dall'inizio della pandemia, sono stati 4.716 i casi registrati in Sicilia. Salgono, per fortuna, anche i guariti: +46 rispetto a ieri, adesso sono in totale 3098.

Dei nuovi positivi nell'Isola, 5 sono nella provincia di Catania, 6 a Palermo, 3 a Messina, 6 a Siracusa, 7 a Ragusa, 5 ad Agrigento, 5 a Trapani. Nessun nuovo caso, invece, nelle province di Enna e di Caltanissetta

Nuovo calo oggi del numero di nuovi casi in Italia: sono 1.297 contro i 1.695 di ieri, quindi meno 398. Il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia è ora di 277.634. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 decessi (ieri erano stati 16). Il totale delle vittime sale così a 35.541.

Da notare, però, un netto calo dei tamponi in Sicilia e in Italia: 2700 nell'Isola (contro gli oltre 5000 di ieri), 76mila in Italia (contro 112mila di sabato).

