Immuni, Sileri: "Flop da superare, se usata si evitano lockdown e quarantene"

"L'app Immuni l’hanno scaricata troppo poche persone, se penso soprattutto ai ragazzi ritengo che sia un flop che dobbiamo superare". E’ quanto ha detto il viceministro alla salute Pierpaolo Sileri, nel corso di una intervista su Timeline a Sky Tg24.

Secondo il viceministro Sileri il flop sarebbe dovuto "dalle troppe chiacchiere iniziali, sono state date troppe informazioni sbagliate, troppi politici hanno detto cose senza sapere di cosa parlassero".

"L'applicazione Immuni è sinonimo di libertà - ha detto Sileri - dal momento in cui non c'è una segnalazione si è liberi di non dover andare a fare il tampone, si è liberi di non dover andare in quarantena. Occorre far passare il messaggio sincero di necessità, di rispetto reciproco». «L'app è stata scaricata da più di 5 milioni di utenti - ha detto il viceministro - se già riuscissimo a raddoppiare questo numero entro fine settembre già saremmo su un ottima strada".

© Riproduzione riservata