Coronavirus, i nuovi casi in Sicilia: positivi a Scicli, altre persone ricoverate a Palermo

Aumentano ancora i contagi in Sicilia. Due nuovi soggetti positivi a Scicli e nuovi ricoverati per coronavirus a Palermo. Nella cittadina del Ragusano non si registravano casi di Covid19 da più di due settimane. Nella giornata di ieri è emerso il primo nuovo positivo, si tratta di una persona che si trovava già in ospedale per altre patologie.

Quindi non si tratta di un soggetto che è rientrato dalle vacanze, una delle cause principali dell’esplosione dei contagi nell’Isola. Oggi si è registrato invece il secondo caso, una persona adulta che ha presentato alcuni dei sintomi che caratterizzano il virus e che quindi si è sottoposto al tampone.

Il secondo contagio è stato annunciato dal primo cittadino Enzo Giannone: “Dopo quello di ieri, un altro caso di contagio da Coronavirus. Anche in questo caso si tratta di una persona adulta, che aveva avuto qualche sintomo e ha fatto quindi il tampone, risultando positivo. Anche questo caso non è collegato a quelli precedenti, segno anche questa volta che purtroppo il virus circola liberamente. Ribadiamo l'indicazione di prestare la massima attenzione alle regole fondamentali, anche in vista della prossima apertura delle scuole”.

A seguito dei nuovi contagiati nello sciclitano il sindaco stesso ha dato l’ordine al comando di polizia municipale di intensificare i controlli, anche nei locali pubblici. Le persone che si trovano al momento in isolamento domiciliare, perché venute a contatto con i positivi, sono in totale 22.

Anche a Palermo sono in aumento i casi di positività al coronavirus. Due i nuovi ricoveri, mentre altre due persone si trovano in quarantena all’hotel San Paolo Palace.

«Sono stati trasferiti a Palermo nel pomeriggio di oggi, i 12 immigrati presenti all’hot spot positivi e debolmente positivi al coronavirus. Attualmente all’hotspot di Pozzallo sono presenti 70 immigrati tutti negativi al coronavirus. Mercoledì prossimo tutti gli immigrati eseguiranno un ulteriore tampone di controllo». Lo comunica il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. I migranti sono stati portati al "Covid Hotel" a Palermo.

