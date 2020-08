Rubavano le chiavi e poi svaligiavano le case nel Trapanese, arrestati due palermitani

Avevano trovato un ingegnoso sistema per rubare in tutta tranquillità nelle case in queste momento vuote. Da Palermo si erano spostati per mettere in atto il loro piano nella zona del trapanese, dove nessuno li poteva riconoscere.

Ma il loro piano è stato sventato e loro sono stati bloccati dagli agenti della squadra mobile di Trapani. In due sono stati arrestati si tratta di due palermitani pregiudicati. Ecco come agivano i due ladri arrestati ieri notte dalla Polizia di Stato di Trapani.

Rubavano le chiavi degli appartamenti dalle autovetture in sosta nelle località di villeggiatura, per poi eseguire furti in città. I due malviventi, residenti a Palermo ed entrambi pregiudicati con precedenti specifici, nelle prime ore della nottata erano soliti recarsi nei parcheggi o sul lungomare, delle località turistiche dove, dopo aver scelto il veicolo giusto, ne infrangevano i vetri prelevando le chiavi ed individuando la residenza delle vittime dalle carte di circolazione. Nel cuore della notte agivano poi indisturbati in città.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

