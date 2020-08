Lieve malore per poliziotto in servizio a Lampedusa, ricoverato a Palermo

Un poliziotto di 57 anni era arrivato venerdì scorso a Lampedusa per rinforzare il contingente di polizia impegnato sull'isola per gestire gli sbarchi dei migranti. Stamattina ha avuto un lieve attacco ischemico ed è stato ricoverato in ospedale a Palermo.

Il poliziotto, in servizio alla Polfer di Bologna, era arrivato sull'isola venerdì e aveva preso servizio all’hotspot il giorno stesso. Stamattina, dopo aver smontato dal turno, ha accusato un lieve malore. Subito soccorso, è poi stato trasferito a Palermo. A Lampedusa sarebbe dovuto rimanere una settimana.

