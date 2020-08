Coronavirus, il Viminale sull'ordinanza di Musumeci: "I migranti non sono competenza regionale"

La gestione dei flussi migratori «non è una materia di competenza delle regioni», ma è disciplinata dalle leggi nazionali, quindi "non si capisce come l’ordinanza di Musumeci possa funzionare".

Fonti del Viminale commentano così l’ultimatum dato dal presidente della Regione siciliana che ha fissato alle 24 di lunedì il termine ultimo per lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza e il trasferimento dei migranti che vi sono ospitati.

"Nessuna polemica con Musumeci" puntualizzano le fonti, "ma non è materia sua. Il governo è impegnato giorno e notte nella ricerca di soluzioni che servano ad allentare la pressione su Lampedusa e su tutta la Sicilia, ma non si capisce che effetti possa avere l’ordinanza disposta dal presidente della Regione".

Altri due sbarchi e un trasferimento di migranti da Lampedusa. Il fronte immigrazione continua a restare caldo dopo l’annuncio del presidente della Regione. Due barchini sono stati agganciati, nelle prime ore del giorno, nelle acque antistanti l’isola. In tutto sono arrivati in 28. Nella prima imbarcazione c'erano 13 tunisini e nella seconda 15. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove ci sono 1000 ospiti a fronte di una capienza massima di 192 persone. Altri 200 alloggiano alla Casa della fraternità, locali della parrocchia. Quarantuno ospiti dell’hotspot, intanto, sono stati imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle da dove saranno trasferiti al centro d’accoglienza di Caltanissetta.

