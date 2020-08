Controesodo da bollino rosso: incidente e code vicino Partinico, caos agli imbarchi a Messina

Tutta la giornata odierna è segnalata con la previsione di traffico intenso a bollino rosso per il rientro verso le grandi città lungo le direttrici sud-nord e est-ovest della rete autostradale, nonché per i movimenti a corto raggio verso le località turistiche. Per favorire il movimento del traffico leggero, è già attiva dalle ore 7.00 la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, che sarà in vigore sino alle ore 22.00.

Il traffico è molto intenso ed in aumento con code alle barriere autostradali e ai caselli di uscita verso le località marine.

Traffico intenso al porto di Messina per gli imbarchi per Reggio Calabria, con attesa di 30 minuti in aumento. Sulla rete stradale in gestione ANAS il traffico è intenso e regolare.

Traffico fortemente rallentato con code in Sicilia sulla SS113 a Partinico, per incidente, e sulla RA 15 località Gravina di

Catania per il traffico intenso.

© Riproduzione riservata