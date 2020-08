Cade con il parapendio in un canale a Domodossola, perde la vita una pilota di 17 anni

Una giovane pilota di parapendio ha perso la vita questa mattina nei pressi di Domodossola: la donna è caduta in fase di atterraggio in un canale sulla piana che da Domodossola porta a Villadossola. In questa zona, nella frazione denominata Siberia, ha sede un campo volo da cui decollano numerosi velivoli leggeri. Nulla hanno potuto i soccorritori intervenuti sul posto.

La pilota aveva solo 17 anni. La ragazza, residente a Verbania, era partita dall’Alpe Lusentino, rilievo montuoso nei pressi della città, sede nella stagione invernale di impianti sciistici, e avrebbe dovuto atterrare nel campo volo in frazione Siberia. Qualcosa però evidentemente non ha funzionato: secondo alcuni testimoni la vela si sarebbe chiusa, facendo precipitare la ragazza nel canale. Dramma nel dramma: ad attenderla al punto di atterraggio c'era il padre, che ha assistito alla tragedia. La giovane, secondo le notizie che è stato possibile raccogliere, aveva terminato da poco il corso di pilotaggio. I resti del parapendio sono stati posto sotto sequestro.

