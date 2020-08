Bimbo ucciso a Modica, il sindaco di Rosolini: "Il caso era stato preso in carico"

Il sindaco di Rosolini, Giuseppe Incatasciato, interviene in merito alle segnalazione relative ai presunti maltrattamenti ai danni del piccolo Evan di 21 mesi, ucciso a botte, e per il cui omicidio sono in stato di fermo la mamma e il compagno. Domani i funerali nella chiesa del Santissimo Crocifisso, a Rosolini.

Una denuncia era stata presentata dal papà del bambino, Stefano Lo Piccolo, alla procura di Genova, città in cui vive: «La vicenda di Evan - dice il primo cittadino - era stata presa in carico dagli uffici ma non posso aggiungere nulla, visto che c'è una inchiesta. In città, c'è sgomento e rabbia, per quanto mi riguardo provo tristezza. Quanto accaduto lo ritengo una conseguenza del fallimento della famiglia, nel senso lato della questione. Sono le follie della società contemporanea».

Saranno celebrati domani, alle 16, nella chiesa del Santissimo Crocifisso, a Rosolini, nel Siracusano, i funerali del bambino di 21 mesi morto tre giorni fa nell’ospedale 'Maggiore' di Modica. Sul corpo del piccolo che

presentava lividi ed ematomi è stata eseguita ieri l’autopsia.

Si terrà domani mattina, davanti al Gip, l’interrogatorio di garanzia della madre 23enne del piccolo e del convivente 32enne della donna che sono fermati dalla polizia per omicidio e maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è accusato di avere picchiato il bimbo e di averne causato la morte, la donna di essere sua complice per avere taciuto delle violenze subite da lei e dal piccolo. Il Gip dovrà decidere sulla convalida del fermo e sull'eventuale emissione di un ordinanza di custodia cautelare.

Tra due giorni è previsto inoltre un sopralluogo della polizia nella casa popolare di Rosolini dove la coppia viveva.

