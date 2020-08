Rischio incendi e ondate di calore, "preallerta" in tutta la Sicilia: temperature oltre i 30 gradi

Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diffuso l'avviso n.170 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 00.00 del 20 agosto per le successive 24 ore.

Persiste il livello di "preallerta" per tutta la Sicilia, con una temperatura massima percepita per Palermo di 34° centigradi.

Una circolazione depressionaria presente sull’Europa orientale determina, ancora per oggi, residua instabilità sulle aree interne del Centro-Sud e lungo il versante adriatico, altrove i cieli si presenteranno sereni o al più velati. Da domani, e fino alla giornata di sabato, l’affermazione di un robusto promontorio nord-africano determinerà tempo decisamente stabile e soleggiato, con temperature massime che raggiungeranno ovunque valori elevati o molto elevati.

"Si invitano gli Enti - scrive la Protezione Civile - ad attuare quanto previsto nei propri documenti e Piani di emergenza. In particolare si raccomanda ai Sindaci di attivare le procedure previste dal Piano comunale di emergenza per il Rischio incendi d’interfaccia per i livelli dichiarati".

© Riproduzione riservata