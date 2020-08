Avola, ladri catanesi in trasferta fanno razzia di agrumi: tre arresti

Gli agenti del Commissariato di Avola, in provincia di Siracusa, hanno arrestato tre uomini catanesi per furti di agrumi nelle campagne.

I poliziotti, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dei furti nelle campagne della zona sud della provincia, hanno sorpreso i tre uomini catanesi, già noti alle forze dell'ordine, in una campagna di contrada Saccollino.

I ladri "in trasferta", dopo aver raccolto quasi 900 chilogrammi di limoni, li stavano caricando a bordo di un’auto. Avevano con loro arnesi atti allo scasso e numerosi sacchi di nylon.

I servizi pianificati dalla Questura di Siracusa e finalizzati a contrastare i furti di agrumi, che in passato hanno colpito in particolar modo la zona del lentinese e la zona sud della provincia aretusea, servono a tutelare l’interesse degli agricoltori che, oltre alla perdita del raccolto, subiscono irreversibili danni alle piante causati dai ladri che per raccogliere nel minor tempo possibile gli agrumi devastano gli alberi.

