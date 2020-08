Scuola, Sileri: "Al primo caso di Covid in classe scatta la chiusura temporanea"

Per il rientro a scuola in sicurezza è allo studio la possibilità di effettuare test molecolari «rapidi» per un caso sospetto, accorciando notevolmente i tempi di attesa del risultato rispetto al normale tampone. E’ quanto contenuto, si apprende, nel documento sulle indicazioni per la gestione di casi e focolai negli istituti scolastici messo a punto dal ministero dell’Istruzione insieme all’Istituto Superiore di Sanità e alle Regioni.

Nel testo si farebbe comunque riferimento ancora ai tamponi «tradizionali» come standard diagnostico, ma si indica come possibilità allo studio quella di svolgere i test a risposta rapida, gli stessi che vengono applicati, per esempio, agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, e che consentono nel giro di mezz'ora di avere il risultato sull'eventuale positività.

«Nel caso in una classe qualcuno risultasse positivo al Coronavirus, dovranno essere fatti i controlli a tutti. Potrebbe scattare una chiusura temporanea, ma poi la scuola riapre». Lo ha detto il viceministro della Salute

Pierpaolo Sileri a «Timeline» su Sky Tg24.

