Migranti, in 150 senza cibo e acqua verso Malta e Sicilia: "Fateci sbarcare"

Chiedono di poter sbarcare o a Malta o in Sicilia. Si tratta di 150 migranti rimasti senza acqua nè cibo da giorni. Lanciano appelli e richieste di aiuto che rimangono ancora inascoltati.

In particolare c'è preoccupazione per 85 migranti individuati nella nella zona Sar di Malta. La nave «Contship Ray», rendo noto Alarm Phone, «ha trovato il barcone, ma non la stanno salvando. Le persone sono in preda al panico e chiedono urgentemente acqua e soccorso».

Altre 40 persone per l’organizzazione umanitaria sono in pericolo nella zona Sar maltese: «Sono ancora in mare, la barca sta andando alla deriva ed entra acqua. Le persone fuggite dalla Libia ci hanno detto che sono in mare da quattro giorni e che non hanno nè cibo nè acqua».

E da dodici giorni 27 migranti sono a bordo della nave commerciale «Etienne». Nessuno sviluppo e nessuna informazione su un possibile sbarco. «Non ci sono nuovi sviluppi e ancora nessuna informazione sul possibile sbarco», afferma Alarm Phone, secondo cui «Malta sembra volere trasformare il caso in un modello per scoraggiare le navi mercantili a rispettare il loro dovere di soccorrere i migranti in mare».

