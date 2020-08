Coronavirus, Gimbe: "Più casi gravi e ricoveri in Italia. In Lombardia e Sicilia la crescita maggiore"

Secondo la Fondazione GIMBE, nella settimana 5-11 agosto, rispetto alla precedente, si è registrato in Italia un incremento del 46% dei nuovi casi di covid (2.818 vs 1.931), a fronte della diminuzione dei tamponi diagnostici (174.671 vs 187.316). Incremento anche dei ricoverati (801 vs 761) e del ricorso alle terapie intensive (49 vs 41).

Questi i casi in dettaglio: Decessi: +44 (+0,1%); Terapia intensiva: +8 (+19,5%); Ricoverati con sintomi: +40 (+5,3%); Nuovi casi totali: +2.818 (+1,1%); Tamponi diagnostici: -12.645 (-6,8%); Tamponi totali: -17.967 (-5,1%).

"Dal 5 all’11 agosto - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE - si conferma non solo un trend in netta crescita dei nuovi casi e, in misura minore dei pazienti ospedalizzati con sintomi, ma per la prima volta da inizio aprile si registra un incremento dei ricoveri in terapia intensiva. Spie rosse che invitano a non abbassare la guardia e mantenere un grande senso di responsabilità individuale e collettiva".

Anche nella settimana 5-11 agosto si registrano notevoli variabilità regionali: in 5 Regioni si rileva una riduzione complessiva di 31 nuovi casi rispetto alla settimana precedente, con variazioni minime che oscillano dai -2 della provincia di Trento ai -13 di Bolzano. Quindici Regioni fanno registrare un aumento dei nuovi casi: Lombardia (+198) e Sicilia (+153); altrove gli incrementi oscillano dai +5 della Valle d’Aosta ai +98 del Piemonte.

