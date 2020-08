Coronavirus, 89 nuovi contagi in Sicilia: è il numero più alto in Italia ma ben 71 casi riguardano migranti

Sono ben 89 i nuovi contagiati in Sicilia per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. E' l'incremento maggiore di tutte le regioni d'Italia, ed è la prima volta che accade. Dopo l'Isola la Lombardia (68) e il Veneto (65). A pesare enormemente, però, è il numero dei positivi di Pozzallo, con i 64 nuovi casi emersi oggi, e non solo. Sono 71 in tutto i migranti conteggiati negli 89. È questo che emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Attualmente dunque i positivi sono 538 i positivi, algono così a 3.574 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. Scendono i ricoverati: 50 contro i 51 di ieri, sempre 6 in terapia intensiva.

Le persone che hanno sconfitto il Covid-19 in Sicilia sono 2.752, una più di ieri. Fermi, fortunatamente, i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati eseguiti circa 2700 tamponi.

Per quanto riguarda le province, 72 casi sono ne Ragusano, 5 nel Catanese, 5 nel Palermitano e 7 nel Siracusano.

Salgono i contagi per coronavirus in Italia: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 259. Complessivamente sono 251.237 le persone che hanno contratto il virus. In lieve aumento il numero delle vittime: 6 in più che portano il totale a 35.215, mentre lunedì l’incremento era di 4. Solo 2 le regioni senza nuovi casi - Valle d’Aosta e Molise.

