Esodo di agosto, 5 chilometri di coda per imbarcarsi per la Sicilia

Giornata di traffico intenso sin dalle prime ore di questa mattina sulle strade italiane. La circolazione è regolare, senza incidenti gravi, ma il numero di veicoli diminuisce la velocità media in alcuni tratti della rete autostradale. Lo rende noto "Viabilità Italia".

Rallentamenti con code a tratti sono presenti in A1 tra Casalpusterlengo e Fidenza e tra Terre di Canossa-Campegine e Bologna verso sud; in A22 tra Verona/innesto con A4 e Rovereto nord verso Bolzano; in A27 coda di 1 km all’innesto a Pian di Vedoia con la SS 51 di Alemagna verso Cortina; in A14 in direzione sud nel nodo di Bologna e tra Bologna Borgo Panigale e Imola; in A30 tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno-Mercato San Severino e nell’innesto sull'A2 Autostrada del Mediterraneo a Fisciano.

In A2 Autostrada del Mediterraneo si registrano 5 km di coda per l'imbarco a Villa San Giovanni verso la Sicilia, con attese al traghetto di circa 3 ore, in aumento. Traffico in intensificazione sulle strade ANAS in prossimità delle località turistiche, con rallentamenti già sulla SS 106 Ionica, sulla A29 tra Palermo e Trapani e sulla Tangenziale di Catania.

