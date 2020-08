Trapani onora Sant’Alberto: "Ci ha liberati da tanti pericoli"

«Mi domando: cosa significa tutto ciò per noi trapanesi che oggi celebriamo sant’Alberto, il patrono che ha liberato da tanti pericoli non solo Trapani, ma l’intera Sicilia del suo tempo e tanti fratelli e sorelle afflitti da vari problemi fisici e spirituali in tutte le epoche?».

Le parole di Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, squarciano quella che è dura e nuda verità: la più anomala celebrazione del Santo Patrono della città.

A causa del Coronavirus tutto è stato adattato alla situazione. Niente corteo festante, niente processione. Solo silenzio e riflessione in uno dei momenti storici più difficili del mondo.

