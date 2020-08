Lo Spallanzani cerca volontari per il vaccino anti-Covid: i requisiti richiesti e cosa dovranno fare

L'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma è pronto a sperimentare il vaccino, totalmente "made in Italy", contro il coronavirus. A partire dal 24 agosto il vaccino verrà testato su 90 volontari, ecco i requisiti richiesti per candidarsi come volontari del test per il vaccino contro il coronavirus.

L'istituto cerca volontari sani, di entrambi i sessi. I volontari, tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, non devono avere partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi, non devono avere contratto il Covid e devono avere un buono stato di salute. Devono inoltre essere iscritti al Servizio sanitario nazionale.

L’impegno per i volontari consiste in una visita per valutare lo stato di salute e -se idoneo- deve sottoporsi a successive 8 visite nel corso di 7 mesi.

La durata media di ciascuna visita è di circa 30 minuti. il giorno della vaccinazione sarà richiesto a ciascun volontario di restare in osservazione presso l'Istituto nazionale malattie infettive per circa 4 ore. Per il tempo e l’impegno richiesto è prevista «un’indennità adeguata alla vigente normativa».

Chi possiede queste caratteristiche può farsi avanti contattando lo 06/55170203 dalle chiamando ore 9 alle 17 o scrivendo una mail a dirsan@inmi.it.

