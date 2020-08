Nave quarantena ad Augusta per i rifornimenti: attesa a Lampedusa per imbarcare gli altri migranti

Ha lasciato il porto di Lampedusa in nottata, la nave quarantena GNV Azzurra e adesso fa rotta verso Augusta per i rifornimenti di viveri e carburante. Il programma è di rientrare nell’isola, anche in giornata, se le condizioni meteo marine lo consentiranno, per continuate a imbarcare gli altri migranti. Al momento sono 350 gli ospiti della nave.

A Lampedusa invece rimangono 780: 680 sono ospiti dell’hotspot di contrada Imbriacola e 100 sono stati sistemati nella Casa fraternità che sono dei locali della parrocchia gestiti dal sacerdote don Carmelo La Magra.

Quando la nave quarantena Gnv Azzurra (che al momento si trova al porto di Augusta (Sr) per fare rifornimento di carburante e viveri) tornerà a Lampedusa, condizioni meteo marine permettendo, procederà all’imbarco di altre 350 persone, arrivando alla capienza massima di 700 migranti ospiti. Sull'isola resteranno quindi 430 extracomunitari.

