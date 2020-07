Coronavirus, migranti e fughe, il Viminale: "Situazione senza precedenti". Altri tre positivi a Lampedusa

Un «contesto senza precedenti» nel quale la gestione dei flussi migratori «è molto più complessa rispetto agli anni precedenti» a causa dell’emergenza Covid e della conseguente crisi economica «che ha colpito duramente non solo i paesi del nord Africa» alimentando «un eccezionale flusso di migranti economici verso» l’Ue. Lo afferma il Viminale sottolineando che in quest’ultimo periodo gli sbarchi sulle coste italiane «si sono più che moltiplicati in un brevissimo lasso di tempo».

Alla luce della situazione, aggiunge il ministero, «sono evidenti le complessità organizzative» legate alla necessità di

garantire tutte le misure sanitarie necessarie fin dallo sbarco. Un’emergenza sanitaria che - ricorda il Viminale - incide

fortemente anche sulla disponibilità dei territori ad accogliere i migranti, seppure con test sierologico o con tampone dall’esito negativo, che concentra soltanto su alcune regioni il peso della redistribuzione.

L'obiettivo del Governo è quello di poter disporre nei prossimi giorni almeno di due unità navali, da destinare alla quarantena dei migranti che sbarcano, dice il Viminale, ricordando che sono cinque le manifestazioni di interesse per il noleggio di navi con capienza di circa 600 posti arrivate per gara bandita dal ministero dei Trasporti. La procedura terminerà venerdì. Inoltre, aggiunge il ministero, è stata avviata la bonifica di un’area militare che ospiterà ricoveri abitativi destinati al periodo di isolamento fiduciario dei migranti.

Intanto altri tre tamponi rino-faringei effettuati sui migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa hanno dato esito positivo. Sono saliti dunque a 7 i migranti contagiati dal Coronavirus, che si trovano isolati in una stanza dell’unico padiglione operativo del centro.

I primi a risultare positivi erano stati due somali, marito e figlio della ventiduenne che è ricoverata all’ospedale Cervello

di Palermo anche lei positiva. Anche gli ultimi 3 migranti, che hanno avuto contatti con gli altri ospiti, sono stati subito isolati e posti in quarantena.

Sono 410 i migranti che sono stati al momento trasferiti dall’hotspot di Lampedusa grazie anche alla

Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Dopo l’esito dei tamponi, verranno trasferiti altri 250 migranti che si trovano ora nel centro di Porto Empedocle.

