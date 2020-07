Mafia, la rotta della droga tra i clan di Enna e Catania: 11 arresti nella notte

Blitz nella notte in provincia di Enna: sono state eseguite 11 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con l’aggravante mafiosa.

Si tratta di una costola dell'operazione "Ultra", coordinata dalla Dda di Caltanissetta e condotta dai carabinieri, che lo scorso 1 luglio diede uno scossone al clan mafioso di Barrafranca, portando a 46 misure cautelari. L'operazione svelò la ripresa degli interessi della mafia verso il traffico e lo spaccio di stupefacenti.

Inoltre, ha permesso di identificare gli affiliati ai clan mafiosi catanesi Cappello e Cursoti Milanesi che, in contatto con gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Barrafranca, con a capo a Raffaele Bevilacqua, rifornivano di stupefacenti gli affiliati del clan barrese i quali immettevano la droga nelle piazze di spaccio a Barrafranca.

