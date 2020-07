Nuovi focolai di coronavirus, allarme a Savona: 18 positivi in un ristorante

Allarme focolaio a Savona, Un nuovo cluster di Covid19 è stato individuato in un ristorante. Lo ha confermato il governatore Giovanni Toti. "Il cluster comporta un nuovo numero di persone positive - ha detto -. Al momento si tratta di 18 nuovi casi di contagio. Sono stati effettuati 100 tamponi di verifica".

A quanto ricostruito, i 18 contagiati sarebbero tutti contatti di Matteo Aicardi, pallanuotista in forza alla Pro Recco e residente nel Savonese, attualmente ricoverato all’ospedale di Albenga con febbre, ma in buone condizioni. Parte dei contagiati sono membri del personale del bar. Il pallanuotista è stato sottoposto al tampone, che ha dato esito positivo: il ricovero è avvenuto il 15 luglio. Da lì è scattata la decisione di eseguire i test, in via preventiva, anche a tutto il gruppo azzurro, alloggiato in Sicilia dove si trovava la squadra.

Intanto sale da 8 a 16 il numero dei casi positivi riscontrati dall'Usl 6 Euganea di Padova in seguito a una commemorazione funebre organizzata dalla comunità camerunense lo scorso 4 luglio. Nessuno dei contagiati risulta ricoverato.

L'Usl ha già eseguito 130 tamponi e domani ne farà altri 50 per un totale di 180 tamponi, non solo sulle persone che hanno partecipato all'evento ma anche sui loro contatti. Le persone che vogliono sottoporsi al tampone possono prenotarsi sia per domani che per domenica. L'Usl ha confermato anche la positività di un uomo che lavorava in un bar del Mercato agroalimentare di Padova (Maap).

Il presidente e il direttore del Maap stanno contattando tutti i clienti abituali del bar, e domani il dipartimento Prevenzione dell'Usl aprirà un punto tamponi all'interno della struttura. Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova, annuncia che la Protezione civile è pronta a intervenire al Maap.

