Zanardi, l'ospedale: "Avviata la riduzione della sedazione"

I medici dell’ospedale di Siena hanno avviato "la progressiva riduzione della sedo-analgesia" per Alex Zanardi, ricoverato in coma farmacologico.

«In seguito alla riduzione della sedazione - spiega la direzione sanitaria - saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni sul paziente da parte dall’équipe multidisciplinare che ha in cura l'atleta» e «permettere ogni prosecuzione del suo percorso terapeutico e riabilitativo».

«Attualmente - spiega l’ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena - rimangono stabili i parametri cardio-respiratori e metabolici, permane grave il quadro neurologico e la prognosi rimane riservata». Alex Zanardi è ricoverato in terapia intensiva in seguito all’incidente del 19 giugno scorso con la handbike contro un camion. «La decisione - spiegano i sanitari - è stata presa in accordo con la famiglia del campione. Ulteriori informazioni sulle condizioni di salute di Zanardi verranno diffuse la prossima settimana in accordo con la famiglia».

