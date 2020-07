Morto per coronavirus Filiberto Degani, fu il primo manager di Vasco Rossi

Si è spento in una struttura di Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia, dove era ricoverato perché contagiato dal Covid-19, Filiberto Degani, il primo ad ingaggiare nella sua discoteca Vasco Rossi.

Degani, che avrebbe compiuto 80 anni il 28 luglio, era nato a Formigine, in provincia di Modena, e proprio nella città emiliana era conosciuto per essere stato alla guida della discoteca 'Snoopy' dal 1970 al 2001. A dare la notizia della morte è stata la Gazzetta di Modena. Per anni lo Snoopy è stato un punto di riferimento per numerosi artisti; oltre ad ingaggiare per primo Vasco Rossi, Degani ha intuito il potenziale di diversi altri artisti, come, ad esempio, Vinicio Capossela.

«Filiberto Degani io lo ricorderò così come eravamo in questa foto bellissima», scrive Vasco su Instagram, postando un’immagine in bianco e nero: «Ero arrivato al suo locale con la mia storica moto da cross, che avevo anche usato per il video di Domenica Lunatica. Una sera andai dentro al locale direttamente con la moto, Degani salì e giocammo un pò a fare lo slalom tra i tavoli. Nessuno muore mai completamente...».

