Coronavirus, in Veneto otto positivi dopo un funerale

Il dipartimento di prevenzione dell’Ulss 6 Euganea di Padova ha identificato otto casi positivi al Coronavirus dopo una commemorazione funebre per una persona morta in Camerun a febbraio, organizzata sabato 4 luglio dalla comunità camerunense della città del Santo. La commemorazione, avvenuta in un’area limitata di un parco pubblico, ha coinvolto circa 200 persone ed è durata qualche ora.

Il personale dell’Ulss ha disposto l’isolamento degli otto positivi, ha fatto i tamponi sui contatti stretti già identificati e ha inoltrato la comunicazione al Prefetto e al presidente della Conferenza dei sindaci per raggiungere il maggior numero di partecipanti.

Le persone che hanno preso parte alla commemorazione sono invitate a chiamare il numero verde dell’Ulss o richiedere via mail il tampone.

