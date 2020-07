Coronavirus, un solo nuovo contagio in Sicilia ma crescono ancora i casi nel resto d'Italia

Un nuovo caso di Coronavirus in Sicilia e nessuna vittima. Questa è la situazione nell'Isola secondo il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute, riferito ad oggi. In totale i casi registrati da inizio epidemia salgono a quota 3098 e le vittime rimangono 283. Sono 2612 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (230 mila in totale).

Stabile anche il dato dei guariti (2.687), sale di un'unità il numero di attualmente positivi (128). Cala anche numero dei ricoveri (6) mentre non ci sono più pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 122

Sale per il secondo giorno di fila la curva epidemica in Italia. Oggi 229 nuovi casi registrati, contro i 193 di ieri e i 138 di martedì. Complice l’aumento dei dati lombardi, dove si contano 119 nuovi positivi contro i 71 di 24 ore fa. Il totale degli italiani colpiti da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia sale così a 242.363.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Prosegue invece il calo dei decessi, 12 oggi (ieri 15, martedì 30). Si registrano vittime in sole 5 regioni: Lombardia (5), Veneto (3), Toscana (2), Piemonte e Lazio (1 ciascuna). Il totale dei decessi è di 34.926. Rallentano le guarigioni, 338 oggi contro le 825 di ieri, per un totale di 193.978. Per effetto di questi dati, il numero dei malati attuali scende di altre 136 unità, e oggi sono 13.459.

Ancora in calo i ricoveri ordinari, -28 oggi, il cui numero totale è di 871, mentre tornano a scendere anche le terapie intensive dopo il lieve aumento di ieri: oggi 2 in meno, 69 in totale. In 13 regioni le terapie intensive sono Covid-free. 12.519 sono i pazienti in isolamento domiciliare. Infine, tamponi in lieve aumento su ieri: ne sono stati effettuati 52.552 nelle 24 ore. .

