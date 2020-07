Coronavirus: in Sicilia tre nuovi contagi, casi in aumento nel resto d'Italia

Sono tre i nuovi positivi in Sicilia, secondo i dati del ministero della Salute. Si tratta dei tre cittadini del Bangladesh trovati positivi al Covid-19 ieri pomeriggio dopo che ad uno dei tre era stata riscontrata la malattia durante una visita medica all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Nelle ultime 24 ore sono 2694 i tamponi effettuati. Attualmente, sono 18 le persone ricoverate, di cui 2 in terapia intensiva, mentre sono 121 le persone in isolamento domiciliare.

Sale ancora, per il sesto giorno di fila, la curva epidemica in Italia. Oggi 235 nuovi casi, contro i 223 di ieri (il 29 giugno erano 126). Di questi, 95 sono in Lombardia, ma il dato risente anche dei numeri più alti della media delle ultime settimane in Emilia Romagna (51) e nel Lazio (31). I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 241.419. Inoltre, solo 5 regioni non registrano nuovi casi.

Sale il numero dei guariti, 477 oggi contro i 384 di ieri, per un totale di 191.944. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 21, contro i 15 di ieri, con il totale delle vittime che sale a 34.854. Il numero delle persone attualmente positive scende di altre 263 unità, arrivando a 14.621. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Prosegue il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario scendono di 16 unità, e sono 940.

Le terapie intensive invece calano di 8 unità, per un totale di 71. Le persone in isolamento domiciliare sono la stragrande maggioranza, 13.610. Infine, oggi effettuati 51.011 tamponi.

© Riproduzione riservata